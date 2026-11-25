Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина посетила свадебное торжество в Дубае. На празднике 67-летняя гостья появилась в серебристом полупрозрачном платье длиной до пола, которое она показала на фото в Instagram*.

Как сообщил Super.ru, Юдашкину пригласили на свадьбу Евы Канчельскис, падчерицы певца Стаса Михайлова. Девушка и ее возлюбленный Александр официально оформили отношения еще в 2025 году

Молодые люди познакомились во время обучения в Королевском колледже Лондона. Спустя год после регистрации они решили устроить масштабное празднование с участием близких и друзей.

Программа вечера включала церемонию венчания и торжественный прием. Среди гостей присутствовал Стас Михайлов. Артист поздравил молодоженов музыкальными номерами, он исполнил несколько популярных композиций из своего репертуара.

Ранее маму рэпера Тимати заметили в мини-платье на Мальдивах в день ее 67-летия.

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