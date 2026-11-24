Сегодня 12:00 И петухи не те, и люди так себе: в Израиле Макаревичу* не дают посмаковать Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Новая родина раскрыла Макаревичу* объятья и в каждой руке у нее было по нокауту. Изменчивый мир отчего-то не захотел прогибаться под рокера — артист не справился даже с птицей. Чем расстроил Андрея Макаревича* «юный петух», что беглый рокер думает о россиянах и какую отповедь получил от Михалкова — в материале 360.ru.

Макаревич* против «юного петуха» Талантливый музыкант свил семейное гнездышко в деревеньке Керем-Махараль под Хайфой. Живет он здесь с юной женой, сыном и дочерью. Все было хорошо, пока на сцену не вышел дерзкий соперник. «У соседа живет петух. Молодой. Даже можно сказать, юный. Усталость ему неведома», — рассказал Макаревич*. Ветерана русского рока, как выяснилось, обидеть может каждый. Особенно — юный петух, который выходит на сцену в три ночи и отбивает каждую пятиминутку. «Пытка заканчивается только в семь утра», — пожаловался музыкант. Разобраться с петухом по-мужски Макаревич* побаивается. Музыкант честно признался подписчикам, что рад бы зайти к хозяину птицы и «поделиться парой французских рецептов супа», но сосед «с непростым характером». Кончилось все классическим стокгольмским синдромом. Когда петух взял выходной и замолчал на одну ночь, измученный артист не смог уснуть. Лишь в 05:47 утра он вновь услышал знакомое кукареканье. «Здравствуй, Петя. Я обрадовался ему, как родному», — заявил рокер.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Макаревич* звал израильтян на митинги Великая битва в петушатнике просто напомнила публике, как болезненно рокер пытается прикрутить утерянный московский комфорт к своей новой реальности. В 2023 году пост артиста в социальных сетях с удовольствием растащили на цитаты многие СМИ. В тот раз Макаревич* жаловался на израильскую сферу обслуживания. Страну при этом раздирали еженедельные протесты против судебной реформы. «Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта?» — возмущался артист. Документы из госучреждения он не мог получить несколько месяцев. Доставка из магазина часто запаздывала, притом платить все равно приходилось. С ивритом у Макаревича* проблемы: просить разбираться в ситуации приходится жену. Отдельной главой в эпопее бытовых злоключений музыканта стала его эпическая битва с «Почтой Израиля», которую сам артист окрестил «антиодой». Решив перевезти из России «дорогие сердцу личные вещи», Макаревич* даже не подозревал, в какой триллер превратится эта операция. Посылка благополучно добралась до израильского почтового отделения, после чего началось многомесячное хождение по мукам. Чтобы вызволить собственный гардероб и технику из таможенного плена, «полноправный гражданин Израиля» раскошелился на внушительную пошлину в размере около 2000 евро.

Фото: РИА «Новости»

Казалось бы, после столь щедрого взноса в казну заветная коробка должна была оказаться на пороге дома, но у почтового ведомства были свои планы. В результате бюрократических проволочек посылку вернули обратно в России и благополучно потеряли по дороге.

А если вас это не устраивает — почему вы против этого не выходите на улицы? Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит. <…> Я плачу налоги (как и вы все), и очень немаленькие, и не понимаю, чем мы заслуживаем такое неуважение. И как полноправному гражданину Израиля мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение именно этой проблемы.

СССР ругал, а деньги брал Год назад лидер «Машины времени» дал пространное интервью другому иноагенту. В числе прочего затронули и тему об СССР. «При всей дури советской власти никто это всерьез не воспринимал, во всяком случае, из людей, находившихся в моем поле зрения. Мы жили во время достаточно вегетарианское. Брежнев был старенький, дедушка такой. К нему как-то, в общем, относились с симпатией», — заявил артист. Советского человека талантливый музыкант называл «закомплексованным и запуганным». В те же советские времена совестливый Макаревич* не стеснялся работать в «Росконцерте». Позднее, уже в современной России, он с удовольствием брал деньги от государства. На фестиваль артиста еще в конце нулевых выделяли около миллиона долларов.

Фото: РИА «Новости»

Как Михалков отчитал Макаревича* Ближневосточная Одиссея потребовала от основателя «Машины времени» серьезных перемен. В его постах все чаще стали прослеживаться сравнения новой жизни с оставленной позади Москвой. Макаревич* был вынужден публично признать, что в России есть вещи, которые организованы на голову выше, чем в Земле обетованной. В первую очередь речь шла о цифровых технологиях, банковских приложениях и скорости повседневного сервиса. «Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю — если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан», — сетовал иноагент. На высказывание музыканта обратил внимание Никита Михалков. Режиссер счел, что для таких людей, как Макаревич*, понятия «Родина» не существует. «Потрясающе. Мой продюсер Мишель Сейду, с которым я работал, который является абсолютным продуктом, так сказать, того самого цивилизованного мира, на вопрос, где твоя Родина, отвечал очень просто и честно: „Моя Родина там, где меньше налоги“. А для Макаревича* Родина там, где быстрей доставка»», — заметил Михалков, его цитировал Life.ru.

Фото: РИА «Новости»

Таки почему все так дорого Израильские цены злят артиста больше всего. Расстраивают его «совершенно неожиданные вещи» — к примеру, плата сантехнику. В Израиле визит специалиста стоит около 500 долларов, и ждать мастера, как уверял Макаревич*, приходится по полгода. «Экономически здесь не лучше. Здесь дороже, чем в России, значительно. Здесь непростая жизнь, вообще говоря. Так что если им рассказали про красивую, легкую жизнь в Израиле, их обманули», — говорил рокер. По словам Макаревича*, общий уровень цен в стране бьет по карману даже весьма обеспеченных людей. Идиллическая картинка с колоритными восточными лавками, где за гроши можно набрать полные сумки свежих фруктов и овощей, разбилась о суровые ценники. Бывший главный телеповар России с нескрываемым раздражением констатировал, что на местном базаре дорого «буквально все».

Фото: РИА «Новости»

Находят «новые болячки» Миф о безупречной и всемогущей израильской медицине, ради которой в страну годами летели пациенты со всего мира, тоже не выдержал проверки личным опытом музыканта. Уже вскоре после отъезда из России Макаревич* опубликовал гневный отзыв о работе местных врачей. Не понравился ему сам факт существования платной медицины. «Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы — и они находят еще одну», — с горечью объяснял музыкант. Визиты к врачам осложняются еще и проблемами с языком. Практиковаться на улицах он не может. Оказалось, что в Израиле тысячи людей предпочитают общаться на русском.

Слабая мотивация. Я занимаюсь с хорошим преподавателем, я не могу себе позволить каждый день заниматься. <…> Самое ужасное, что мне почти негде это применить. Потому что я иду в магазин, готовлю фразу. А они говорят «Здравствуйте»! на чистом русском.

Копилка обид Андрея Макаревича* Список тревог Макаревича* растет с каждым днем. Странно, что «юный петух» не стал последней каплей. Ведь раньше музыкант уже жаловался на не столь уж надежную защиту израильского «Железного купола», сетовал на отмену концертов и расстраивался от того, что вынужден часто писать новый материал для альбомов — с одним по небольшой стране чес устраивать не получается.

Фото: РИА «Новости»

В июне 2026 года он рассказал, что его дом пострадал в результате атаки.