И петухи не те, и люди так себе: в Израиле Макаревичу* не дают посмаковать
Новая родина раскрыла Макаревичу* объятья и в каждой руке у нее было по нокауту. Изменчивый мир отчего-то не захотел прогибаться под рокера — артист не справился даже с птицей. Чем расстроил Андрея Макаревича* «юный петух», что беглый рокер думает о россиянах и какую отповедь получил от Михалкова — в материале 360.ru.
Макаревич* против «юного петуха»
Талантливый музыкант свил семейное гнездышко в деревеньке Керем-Махараль под Хайфой. Живет он здесь с юной женой, сыном и дочерью. Все было хорошо, пока на сцену не вышел дерзкий соперник.
«У соседа живет петух. Молодой. Даже можно сказать, юный. Усталость ему неведома», — рассказал Макаревич*.
Ветерана русского рока, как выяснилось, обидеть может каждый. Особенно — юный петух, который выходит на сцену в три ночи и отбивает каждую пятиминутку.
«Пытка заканчивается только в семь утра», — пожаловался музыкант.
Разобраться с петухом по-мужски Макаревич* побаивается. Музыкант честно признался подписчикам, что рад бы зайти к хозяину птицы и «поделиться парой французских рецептов супа», но сосед «с непростым характером». Кончилось все классическим стокгольмским синдромом.
Когда петух взял выходной и замолчал на одну ночь, измученный артист не смог уснуть. Лишь в 05:47 утра он вновь услышал знакомое кукареканье.
«Здравствуй, Петя. Я обрадовался ему, как родному», — заявил рокер.
Зачем Макаревич* звал израильтян на митинги
Великая битва в петушатнике просто напомнила публике, как болезненно рокер пытается прикрутить утерянный московский комфорт к своей новой реальности. В 2023 году пост артиста в социальных сетях с удовольствием растащили на цитаты многие СМИ.
В тот раз Макаревич* жаловался на израильскую сферу обслуживания. Страну при этом раздирали еженедельные протесты против судебной реформы.
«Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта?» — возмущался артист.
Документы из госучреждения он не мог получить несколько месяцев. Доставка из магазина часто запаздывала, притом платить все равно приходилось. С ивритом у Макаревича* проблемы: просить разбираться в ситуации приходится жену.
Отдельной главой в эпопее бытовых злоключений музыканта стала его эпическая битва с «Почтой Израиля», которую сам артист окрестил «антиодой». Решив перевезти из России «дорогие сердцу личные вещи», Макаревич* даже не подозревал, в какой триллер превратится эта операция.
Посылка благополучно добралась до израильского почтового отделения, после чего началось многомесячное хождение по мукам.
Чтобы вызволить собственный гардероб и технику из таможенного плена, «полноправный гражданин Израиля» раскошелился на внушительную пошлину в размере около 2000 евро.
Казалось бы, после столь щедрого взноса в казну заветная коробка должна была оказаться на пороге дома, но у почтового ведомства были свои планы. В результате бюрократических проволочек посылку вернули обратно в России и благополучно потеряли по дороге.
А если вас это не устраивает — почему вы против этого не выходите на улицы? Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит. <…> Я плачу налоги (как и вы все), и очень немаленькие, и не понимаю, чем мы заслуживаем такое неуважение. И как полноправному гражданину Израиля мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение именно этой проблемы.
СССР ругал, а деньги брал
Год назад лидер «Машины времени» дал пространное интервью другому иноагенту. В числе прочего затронули и тему об СССР.
«При всей дури советской власти никто это всерьез не воспринимал, во всяком случае, из людей, находившихся в моем поле зрения. Мы жили во время достаточно вегетарианское. Брежнев был старенький, дедушка такой. К нему как-то, в общем, относились с симпатией», — заявил артист.
Советского человека талантливый музыкант называл «закомплексованным и запуганным».
В те же советские времена совестливый Макаревич* не стеснялся работать в «Росконцерте». Позднее, уже в современной России, он с удовольствием брал деньги от государства.
На фестиваль артиста еще в конце нулевых выделяли около миллиона долларов.
Как Михалков отчитал Макаревича*
Ближневосточная Одиссея потребовала от основателя «Машины времени» серьезных перемен. В его постах все чаще стали прослеживаться сравнения новой жизни с оставленной позади Москвой.
Макаревич* был вынужден публично признать, что в России есть вещи, которые организованы на голову выше, чем в Земле обетованной. В первую очередь речь шла о цифровых технологиях, банковских приложениях и скорости повседневного сервиса.
«Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю — если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан», — сетовал иноагент.
На высказывание музыканта обратил внимание Никита Михалков. Режиссер счел, что для таких людей, как Макаревич*, понятия «Родина» не существует.
«Потрясающе. Мой продюсер Мишель Сейду, с которым я работал, который является абсолютным продуктом, так сказать, того самого цивилизованного мира, на вопрос, где твоя Родина, отвечал очень просто и честно: „Моя Родина там, где меньше налоги“. А для Макаревича* Родина там, где быстрей доставка»», — заметил Михалков, его цитировал Life.ru.
Таки почему все так дорого
Израильские цены злят артиста больше всего. Расстраивают его «совершенно неожиданные вещи» — к примеру, плата сантехнику. В Израиле визит специалиста стоит около 500 долларов, и ждать мастера, как уверял Макаревич*, приходится по полгода.
«Экономически здесь не лучше. Здесь дороже, чем в России, значительно. Здесь непростая жизнь, вообще говоря. Так что если им рассказали про красивую, легкую жизнь в Израиле, их обманули», — говорил рокер.
По словам Макаревича*, общий уровень цен в стране бьет по карману даже весьма обеспеченных людей. Идиллическая картинка с колоритными восточными лавками, где за гроши можно набрать полные сумки свежих фруктов и овощей, разбилась о суровые ценники.
Бывший главный телеповар России с нескрываемым раздражением констатировал, что на местном базаре дорого «буквально все».
Находят «новые болячки»
Миф о безупречной и всемогущей израильской медицине, ради которой в страну годами летели пациенты со всего мира, тоже не выдержал проверки личным опытом музыканта. Уже вскоре после отъезда из России Макаревич* опубликовал гневный отзыв о работе местных врачей.
Не понравился ему сам факт существования платной медицины.
«Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы — и они находят еще одну», — с горечью объяснял музыкант.
Визиты к врачам осложняются еще и проблемами с языком. Практиковаться на улицах он не может. Оказалось, что в Израиле тысячи людей предпочитают общаться на русском.
Слабая мотивация. Я занимаюсь с хорошим преподавателем, я не могу себе позволить каждый день заниматься. <…> Самое ужасное, что мне почти негде это применить. Потому что я иду в магазин, готовлю фразу. А они говорят «Здравствуйте»! на чистом русском.
Копилка обид Андрея Макаревича*
Список тревог Макаревича* растет с каждым днем. Странно, что «юный петух» не стал последней каплей.
Ведь раньше музыкант уже жаловался на не столь уж надежную защиту израильского «Железного купола», сетовал на отмену концертов и расстраивался от того, что вынужден часто писать новый материал для альбомов — с одним по небольшой стране чес устраивать не получается.
В июне 2026 года он рассказал, что его дом пострадал в результате атаки.
«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша… Нас, по счастью, не было дома» — написал музыкант в социальных сетях.
Жена Макаревича* Эйнат Кляйн объясняла, что им пришлось «полежать на обочине минут 40», после чего до дома они добрались «мелкими перебежками». Кстати, свою лепту в семейную хронику тревог Кляйн вносит исправно — в той же соцсети она жаловалась, что ее машину реквизировал ЦАХАЛ для оборонных нужд.
Сам Макаревич* обижался даже на Украину, к которой в целом относится с симпатией. В 2026 году одесские власти решили убрать с улицы памятник Жванецкому.
«Это позор, хлопцы», — отреагировал артист.
*Признан в России иностранным агентом.