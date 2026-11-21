Певица Слава (Анастасия Сланевская) во время отдыха на китайском курорте Хайнань решила порадовать соотечественников своими хитами, но импровизированный концерт разогнала полиция. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным канала, Слава отдыхала в кафе с названием «Чайхана». На опубликованных кадрах видно, как артистка поет с соотечественниками, отдыхающими на острое. Она спела свой хит «Одиночество», а также песни группы «Ленинград» и «Хоп хей, ла-ла-лей» Леонида Агутина.

Местные жители не оценили импровизированный концерт и вызвали полицию, жалуясь на шум. Прибывшие полицейские прервали выступление и закрыли кафе. Веселой публике пришлось вернуться в отели.

Ранее дочь Славы Саша Морозова подверглась хейту в Сети из-за внешности. Один пользователь заподозрил ее в неудачной пластике век, другой раскритиковал форму рта девушки.