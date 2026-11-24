24 ноября 2026 18:39 «У меня бы хватило планов на 1000 лет». Как Александр Довженко выбился из крестьян в кино Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Имя Александра Довженко у многих ассоциируется с Киевской киностудией, но он оставил яркий след как в советском, так и мировом кинематографе. Критики его клеймили, а на международных фестивалях возносили. В 2026 году со дня смерти мастера исполняется 60 лет. Почему режиссер запомнился как русофоб и «истинный украинец» и за что попал под слежку НКВД — в материале 360.ru.

Биография Александра Довженко Александр Довженко родился 11 сентября 1894 года в селе Сосница Черниговской губернии Российской империи (ныне поселок Сосница, Черниговская область, Украина) в семье крестьян. В 1914 году окончил Глуховский учительский институт (Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко), затем преподавал в Житомирском начальном училище. В 1917-м поступил в Киевский коммерческий институт, но не окончил его. Позже стал посещать Украинскую академию искусства в Киеве в качестве вольнослушателя.

Интересно В 1918 году Довженко вступил в ряды вооруженных сил петлюровской Украинской народной республики, с 1919 года перешел на сторону Красной армии. В 1920-м стал членом Украинской коммунистической партии боротьбистов, которая вскоре после этого вошла в состав Коммунистической партии (большевиков) Украины и возглавил Житомирскую партийную школу.

В «Автобиографии» Довженко писал, что до вступления в Красную армию не был знаком с марксизмом и «вошел в революцию не в ту дверь». «Годы Гражданской войны — достаточно темное место в биографии Довженко, но, судя по имеющимся источникам, он был очень близок к националистам», — рассказал в беседе с корреспондентом «Свободной Прессы» профессор МПГУ Виталий Захаров.

Фото: Режиссер Александр Довженко (2 справа) на съемке фильма «Аэроград» / РИА «Новости»

Карьера в кино Трудовая деятельность Довженко началась с преподавания истории Украины в школе для старшин армии УНР в Житомире, но после прихода советской власти его арестовали. Вскоре Довженко освободили и отправили в Польшу, где он попал в плен — оттуда ему удалось сбежать. В начале 1922 года будущий режиссер трудился на должности секретаря консульского посольства УССР в Германии и даже хотел там остаться, но не получил вид на жительство. «Есть данные о том, что Довженко рассматривал для себя вариант остаться жить в Европе, но у него что-то не сложилось», — отметил Виталий Захаров. Довженко вернулся на Украину и трудился там художником, а в 1926-м устроился на работу на Одесскую кинофабрику — там и начал снимать фильмы.

Интересно Первыми работами стали «Звенигора» и «Земля». Из-за их содержания за Довженко установили негласную слежку, и у НКВД были на это серьезные основания. Картины подверглись серьезной критике за «идеализм», «абстрактный гуманизм», «идеализацию многовекового жизненного уклада украинского крестьянства, сломанного строительством первой пятилетки».

«Ты вождю пожалел десять метров пленочки. Ты ни одного эпизода ему не сделал. <… > Не хотел изобразить вождя! <… > Вот и погибай теперь. <… > Тьфу — вот что твой талант. <… > Думай что хочешь, а когда делаешь фильм, разбросай по нему то, что любят: тут серпочек, тут молоточек; тут серпочек, там молоточек, там звездочку…» — заявил на одном из заседаний Политбюро Лаврентий Берия. При этом фильмы «Аэроград» и «Щорс» высоко оценил Иосиф Сталин, за них он наградил режиссера Сталинской премией I степени. Позже Довженко переехал в столицу и стал работать в «Мосфильме» под присмотром компетентных органов. В 1943 году режиссер выпустил киноповесть «Украина в огне», названную Сталиным «настоящей вылазкой против партии, против Советской власти, против колхозного крестьянства, против национальной политики» и «националистическим извращением». После этого режиссер писал, что ему «хочется умереть».

Фото: Александр Довженко на съемках фильма «Иван». 1932/ Общественное достояние / Википедия

Русофобский дневник Вскоре после окончания войны Довженко сделал запись в своем дневнике.

Товарищ мой Сталин, когда б вы были даже богом, я и тогда не поверил бы вам, что я националист, которого надо клеймить и держать в черном теле. Неужели любовь к своему народу — это национализм?

Довженко считал себя «истинным украинцем» и запомнился как русофоб. «Русский народ — это полукровка, в нем — и татарская кровь, и мордовская… Кацапы, одним словом. Украинцы — и добрее, и умнее, и интереснее», — писал он в своих дневниках.

Фото: 360.ru

Были там и другие подобные заметки: «Паршивенький Урюпинск. Сижу в городском саду, загаженным русским духом, кругом пустота и мерзость провинции»; «Балашов. Убогий русский грязный городок. Люди здесь злые и жестокие, — говорит мне наша киевлянка, которую судьба загнала сюда во время эвакуации».

В Саратове неприятные люди. Грубые и некрасивые. Много лиц бандитско-хулиганских. Город безвкусен, как и все русские города.

Много лет Довженко жил с «двойным дном», проявляя русофобию лишь на страницах своих дневников. По мнению биографов, переезд в Москву стал для него спасением от репрессий на Украине. В последние годы жизни преподавал во ВГИКе и работал над сценарием фильма «Поэма о море». Он читал лекции в столице на украинском языке, вспоминал режиссер Одесской киностудии Вадим Костроменко.

Все понимали, ну не было проблем тогда языковых.

Смерть Александра Довженко Александр Довженко скончался в Переделкине от инфаркта 25 ноября 1956 года в возрасте 62 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. «Если б я не умер, у меня бы хватило планов на 1000 лет», — написал мастер незадолго до кончины. Интересные факты о Довженко Вылетел из партии из-за потери билета, восстанавливаться не стал.

После фельетона Демьяна Бедного «Философы» в газете «Правда» Довженко оказался в больнице и за несколько дней, по его признанию, поседел и постарел.

Во время Великой Отечественной войны Довженко — единственного из военкоров — удостоили звания полковника.

В конце жизни режиссер признался в дневнике, что ни от одной своей премьеры не получил морального удовлетворения.

В 1958-м, через два года после смерти Довженко, «Землю» признали одной из 12 лучших кинолент всех времен и народов.

Режиссер жил скромно. В квартире стояла самая простая мебель, а стены украшала лишь пара живописных работ.

Более 30 лет был официально женат на житомирской учительнице Варваре Крыловой, однако почти 30 лет прожил с актрисой и режиссером Юлией Солнцевой. При этом самые нежные любовные письма посвятил Елене Черновой.

Довженко заплатил слишком высокую цену за желание снимать — он страдал от больного сердца, нервных срывов и депрессии.

Умер накануне первого дня съемок «Поэмы о море». Артисты пришли на «Мосфильм» работать, а увидели портрет 62-летнего режиссера с траурной лентой.