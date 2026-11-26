Пара зарегистрировалась 28 октября в ЗАГСе Нагорного района Москвы, пышного торжества не было.

«Лера Журавлева официально стала Абрамович. По данным столичного ЗАГСа Нагорного района, Аркадий и Валерия зарегистрировали брак 28 октября. Что ж, молодец, Валерия Денисовна!» — подтвердили в окружении Абрамовича и Журавлевой.

Слухи о романе Аркадия и Валерии появились в 2024 году, к моменту свадьбы у пары уже были общие дети, у Журавлевой также есть дочь от предыдущих отношений.

Валерия Журавлева известна как финалистка конкурса «Мисс Россия — 2015». В том году по итогам голосования девушка вошла в топ-20 красавиц России.

В сентябре прошлого года Романа Абрамовича внесли на сайт «Миротворец» (сайт признан экстремистским в России, доступ к нему заблокирован по решению суда). Причиной указали поддержку России и армии.