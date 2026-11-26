Певица Анна Седокова появилась на мероприятии в откровенном наряде. На это обратило внимание издание Super .

Певица надела черный полупрозрачный корсет, кружевные чулки и облегающую юбку с высоким разрезом. Прозрачные вставки на корсете привлекли внимание публики. Вырез на юбке до бедра открывал ноги в ажурных чулках. Певица дополнила образ ярким макияжем и распущенными волосами.

Седокова опубликовала кадры эффектного выхода в соцсети. Под фото она оставила послание недоброжелателям.

«Помните. Женщина, которая способна выйти в чулках и прозрачном корсете перед десятками журналистов, способна на все. Мне уже нечего терять. И поверьте, я никого из вас не сделаю известным, пока этого не захочу», — написала певица.

Ранее отец Яниса Тиммы обвинил Седокову в лицемерии после смерти сына. По его словам, артистка попыталась лишить наследства маленького сына баскетболиста.