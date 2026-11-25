Шаман объяснил поцелуй гитары на концерте
Шаман обратился к своим ненавистникам, назвав их узколобыми
Певец Шаман, настоящее имя которого Ярослав Дронов, ответил хейтерам после необычных танцев на юбилейном концерте в Кремле. Свое обращение он написал в одном из комментариев под сообщением в своем телеграм-канале.
Во время выступления артист встал на колени перед гитаристом и попытался поцеловать инструмент. Критику в свой адрес он назвал узколобостью и тупостью.
«Они, как обычно, вырывают из контекста несколько секунд, не видя всей драматургии концерта, и тупо разгоняют это в своих пабликах», — отметил Дронов.
Певец отметил, что такое поведение продиктовано его рок-образом. Он сравнил работу музыканта с актерской профессией, где исполнители играют в постельных сценах или примеряют образы маньяков, и это не вызывает претензий.
«Самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли! Артист должен быть убедительным», — добавил Шаман.
На юбилейном концерте родители певца преподнесли ему коробку с живым подарком, но запретили открывать до приезда домой.