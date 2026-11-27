Тимур Родригез проиграл суд Анне Девочкиной по спору о выплатах на ее содержание

Тимур Родригез (Керимов) не смог избавиться от долга по алиментам перед бывшей женой Анной Девочкиной. Суд отклонил его иск об освобождении от выплат, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд рассматривал уже новый иск Родригеза к Девочкиной. Артист хотел добиться списания задолженности за ее содержание.

Конфликт вокруг выплат начался после того, как пара рассталась. По условиям соглашения, Родригез должен был каждый месяц переводить по полтора миллиона рублей на сыновей и еще полмиллиона лично экс-супруге. Он также оплачивал ее отпуска.

Развелись Родригез и Девочкина только в мае 2025 года, хотя жить вместе перестали за два года до этого. Девушка перебралась в Мадрид и забрала с собой детей.

Шоумен уже пытался изменить финансовые договоренности и полностью отменить содержание женщины. Суд и тогда отклонил его требования. Сколько миллионов задолжал Керимов бывшей жене, не сообщалось.

Девочкину Родригез бросил по телефону. Затем он начал роман с актрисой Катериной Кабак и взял ее в жены.