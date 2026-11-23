Актера и певца Никиту Джигурду госпитализировали с инфарктом. Об этом сообщил Super.ru .

Жена артиста Марина Анисина уточнила, что его забрали в реанимацию утром 23 ноября.

«Пока связи с Никитой нет, телефонов потому что в реанимации нет. <…> Диагноз: инфаркт. Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — рассказала она.

По словам Анисиной, какие-то подробности о состоянии Джигурды будут в течении нескольких часов. Mash заявил, что у актера произошла закупорка артерии сердца: оно испытывает острое кислородное голодание.

Джигурда вошел в число тех, кого включили в базу данных ГУР Минобороны Украины. Новость об этом вдохновила его на написание стихов.