Сегодня 06:30 Хотел стать биологом, а выгоняли из театральных: метаморфозы Владимира Машкова Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Он вырос за кулисами, дважды был отчислен из театральных училищ и стал одним из самых востребованных актеров своего поколения. Сегодня Владимир Машков, который 27 ноября отмечает 63-летие, возглавляет сразу два театра — легендарную «Табакерку» и «Современник», открыто поддерживает СВО и называет патриотизм чувством, которое воспитывается, а не дается при рождении.

Биография Владимира Машкова Владимир Машков появился на свет 27 ноября 1963 года в Туле в творческой семье. Родители вскоре переехали в столицу Киргизии Бишкек, а потом — в Новокузнецк. Отец Лев Петрович служил в Новокузнецком кукольном театре, а мать Наталья Ивановна — женщина с тремя высшими образованиями — стала там же главным режиссером. По материнской линии, судя по данным из открытых источников, у актера есть итальянские корни и, возможно поэтому, второе имя — Леон.

Интересно У Машкова был старший брат Виталий — сын Натальи Ивановны от первого брака. Он скончался в 2018 году в возрасте 66 лет. Артист не смог присутствовать на похоронах, но поддержал родственников финансово.

Детство будущего артиста прошло за кулисами, среди кукол и декораций, да и дома все говорили только о театре, обсуждали проекты и новые пьесы. И несмотря на это, сначала особого желания связать жизнь со сценой Машков не испытывал — хотел стать биологом. «Учился Вовка отвратительно! Школы менял из-за „неудов“ по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего», — рассказывал потом журналистам брат артиста.

Фото: РИА «Новости»

Интерес к театру неожиданно проснулся в девятом классе, и Владимир начал выходить на сцену Театра кукол в эпизодических ролях. В пионерском лагере «Солнечный», куда труппа приехала с гастролями, он сорвал бурю оваций и потом не раз ездил с родителями и участвовал в спектаклях.

После окончания школы Машков все же попробовал себя в науке: поступил на биологический факультет Новосибирского государственного университета. Но спустя год забрал документы и подался в Новосибирское государственное театральное училище (сегодня — Новосибирский государственный театральный институт). В 1984 году из вуза его исключили — за нарушение порядка. После этого Машков решил покорять в Москву: поступил в Школу-студию МХАТ, в мастерскую народного артиста СССР Михаила Тарханова. И его снова отчислили: нрав у Владимира был буйным, и он подрался с одним из студентов, вступившись за женщину. В театре Машков все же остался, хотя пришлось работать декоратором. Но потом ему улыбнулась судьба: на молодого человека обратил внимание Олег Табаков, взял на свой курс и стал главным учителем в профессии. «Вы понимаете, с одной стороны — существует профессия, наши желания, мечты, ощущение, что мы можем многое. Но с другой стороны, иногда бывает, что нет стечения обстоятельств, и ты не можешь реализоваться. Мне, не побоюсь этого слова, просто повезло», — позже говорил Машков.

Фото: РИА «Новости»

На артиста в общей сложности он учился восемь с половиной лет, окончил Школу-студию МХАТ в 1990-м, а потом Владимира приняли в труппу Театра Олега Табакова, с которым он дружил и работал многие годы.

Интересно Олег Павлович всегда считал Машкова одним из своих лучших и талантливых учеников. В 1997 году за совместную работу в постановке «Анекдоты» оба получили театральную премию «Чайка» в номинации «Двойной удар».

После смерти Табакова в 2018 году Машков возглавил его театр и стал руководителем одноименной театральной школы. С 2023-го он получил пост председателя Союза театральных деятелей РФ, а на следующий год — в 2024-м — Машкова утвердили в должности директора театра «Современник». У него множество государственных и театральных наград, Машкову присвоили звания заслуженного, а затем и народного артиста России.

Фото: Владимир Путин вручает председателю Союза театральных деятелей России Владимиру Машкову орден «За заслуги в культуре и искусстве», которым награжден коллектив Союза / РИА «Новости»

Владимир Машков в кино и театре Театральная карьера артиста началась с постановки «Матросская тишина»: спектакль есть в репертуаре «Табакерки» до сих пор, и Машков по-прежнему играет в нем. Как режиссер он поставил «Звездный час по местному времени», «Смертельный номер», «Страсти по Бумбарашу» и самый кассовый спектакль в истории России — «№ 13». Активно сниматься в кино Машков начал в начале 90-х, но настоящая популярность пришла к нему после «Подмосковных вечеров» и «Лимиты», вышедших в 1994 году. А главная роль в фильме Павла Чухрая «Вор» (1997) принесла актеру номинацию на «Оскар» и открыла дорогу в Голливуд.

Фото: РИА «Новости»

Работая на Западе, он выучил английский и сначала снимался в эпизодах, а потом вошел в список самых востребованных артистов. Но признавался, что за границей непросто.

Чтобы быть артистом там, там нужно раствориться. А мне никогда не хотелось там раствориться. Там очень сильно не хватает каких-то внутренних понятий. Там достаточно одинокое место для тех, кто большую часть жизни прожил в России.

Один из самых известных голливудских проектов Машкова — «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», где он снялся вместе с Томом Крузом и играл русского агента Сидорова. Важным в творческой биографии актера оказался сериал «Ликвидация». За роль подполковника Давида Гоцмана Машкова удостоили множества престижных наград, в том числе ТЭФИ, «Золотого орла», «Ники» и «Чайки».

Интересно На роль Гоцмана актера искали достаточно долго, и в итоге остановились на Машкове. Чтобы вжиться в образ, он похудел, сделал стрижку «полубокс» и год прожил в Одессе.

Российский зритель также знает и любит его за Рогожина в «Идиоте», «Движение вверх», «Экипаж», «Край» и множество других ролей. Всего в фильмографии Машкова их около 60. Одной из последних экранных работ стал фильм «В списках не значился», где он также выступил в роли художественного руководителя проекта и продюсера.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь и дети Владимира Машкова Женским вниманием Машков не был обделен никогда: еще в школе одноклассницы игриво называли его «наш ловелас», а титул секс-символа отечественного кинематографа закрепился за актером давно, пусть Владимир и относится к этому с юмором. Сам он предпочитает о личной жизни особо не распространяться и оберегает семью от журналистов. Первой женой Машкова была Елена Шевченко, с которой тот познакомился при поступлении в театральное училище. Пара сыграла свадьбу в 1984 году, но довольно быстро — в 1987-м — развелась: сильные и сложные характером люди не сумели ужиться. За три года брака в семье родилась дочь Мария, которая в итоге пошла по стопам отца, стала актрисой и была в отличных отношениях с ним вплоть до 2022 года. Она осудила спецоперацию, отказалась от отчества, получила американское гражданство и не разделила взгляды Машкова, который всегда был очень последователен в своем отношении к России.

Чувства патриотизма у нас нет с рождения. Мы воспитываемся. Воспитываемся сначала родителями, потом учителями. Владимир Машков

После развода с Шевченко актер сошелся с коллегой по цеху Аленой Хованской — они вместе учились в школе-студии МХАТ. Официально брак пара не регистрировала, а отношения продлились около двух лет. Хованская не смогла смириться с тем, что Машков засматривается на других женщин, и ушла от него. На «Кинотавре» артист познакомился с Ксенией Терентьевой: дизайнер одежды и журналистка брала у него интервью, а после Владимир позвал девушку на свидание. Отношения завязались быстро, и Машков расписался со своей избранницей, позже супруги обвенчались в католической церкви. Когда актера пригласили в Голливуд, жена помогла ему освоить английский, но не захотела уезжать в США и развелась.

Фото: Владимир Машков с актрисой Оксаной Шелест / РИА «Новости»

С актрисой Оксаной Шелест, которая была на 22 года его младше, Владимир встретился, пока жил на Западе. Они поженились в 2005-м, а расстались в 2009-м.

В 2013 году ходили слухи, что Машков вновь сошелся с Терентьевой, но никакого подтверждения этому не нашлось. Что сейчас происходит на личном фронте у актера, неизвестно. «У меня слишком много работы, чтобы я придумывал себе приключения на любовном фронте. Они найдут меня сами», — как-то признавался актер.

Фото: РИА «Новости»

Чем занимается Владимир Машков сейчас Последние годы Машков меньше снимается в кино, а его начали воспринимать не только как актера и худрука театра, но и как общественного деятеля. В 2018-м он стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах, осенью того же года вошел в состав Совета при президенте по культуре и искусству и начал заниматься реставрацией памятника Минину и Пожарскому. Машков абсолютно не скрывает того, что поддерживает СВО, выступал за воссоединение Крыма с Россией и возвращение в состав страны ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Потому что наша страна делает то, что она должна была сделать. Все мы были одной страной, по нелепости 1990-х годов оказавшейся разорванной на части.