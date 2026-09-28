Захарова раскрыла свою роль в примирении Успенской и Резника

Захарова: мы с женой поэта способствовали примирению Успенской и Резника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что помогла помириться певице Любови Успенской и поэту Ильи Резнику. Об этом дипломат рассказала блогеру Георгию Иващенко в его подкасте «Переговорка».

Успенская и Резник находились в ссоре почти 30 лет из-за авторских прав на песни. Среди композиций был хит «Кабриолет». Артисты помирились в августе 2026 года.

На вопрос блогера, помогала ли они кому-нибудь в шоу-бизнесе мириться, дипломат подтвердила, что да. Она очень часто выступала в качестве миротворца, в том числе в истории Успенской и Резника.

«Я это не сделала. Они сделали это сами. Но я просто присутствовала, и мы сделали все с супругой Ильи Резника Ириной и с продюсером Любы Успенской, чтобы этому максимально способствовать», — сказала Захарова.

По ее словам, артисты помирились на юбилее их общей подруги.

Ранее Резник высказался о творчестве Вани Дмитриенко, отметив, что тот разговаривает с молодежью на примитивном языке.