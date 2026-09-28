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    Захарова раскрыла свою роль в примирении Успенской и Резника

    Захарова: мы с женой поэта способствовали примирению Успенской и Резника

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что помогла помириться певице Любови Успенской и поэту Ильи Резнику. Об этом дипломат рассказала блогеру Георгию Иващенко в его подкасте «Переговорка».

    Успенская и Резник находились в ссоре почти 30 лет из-за авторских прав на песни. Среди композиций был хит «Кабриолет». Артисты помирились в августе 2026 года.

    На вопрос блогера, помогала ли они кому-нибудь в шоу-бизнесе мириться, дипломат подтвердила, что да. Она очень часто выступала в качестве миротворца, в том числе в истории Успенской и Резника.

    «Я это не сделала. Они сделали это сами. Но я просто присутствовала, и мы сделали все с супругой Ильи Резника Ириной и с продюсером Любы Успенской, чтобы этому максимально способствовать», — сказала Захарова.

    По ее словам, артисты помирились на юбилее их общей подруги.

    Ранее Резник высказался о творчестве Вани Дмитриенко, отметив, что тот разговаривает с молодежью на примитивном языке.

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