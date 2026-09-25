Украинская делегация показала свое лицемерие во время выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова на Совете безопасности ООН. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так она прокомментировала демонстративное надевание наушников украинскими дипломатами.

«Сергей Викторович говорил о генеалогии нацизма на Украине и упомянул в том числе дискриминацию русского языка. И в это время примерно украинская делегация надевает наушники, будто бы они не понимают», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что это стало демонстрацией бесконечной лжи, которую украинцы на этот раз продемонстрировали всему миру.

Ранее Захарова посоветовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому при переходе на русский язык цитировать классиков, а не использовать обсценную лексику. Она напомнила, что именно с его подачи в школах и больницах ввели окончательный запрет русского языка, но при этом он быстро на него переключился, когда ему задали неудобный вопрос.