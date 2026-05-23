Успенская впервые рассказала о конфликте с Чеботиной

Певица Любовь Успенская впервые прокомментировала конфликт с певицей Люсей Чеботиной и заявила, что считает ее неблагодарным человеком. Об этом артистка рассказала в разговоре со StarHit .

По словам Успенской, раньше она хорошо относилась к Чеботиной, однако позднее изменила свое мнение. Певица заявила, что коллега сильно ее задела и не думала о том, как могла обижать окружающих.

«Она просто болтуха!» — заявила Успенская.

Ответ Чеботиной появился вскоре после этого. Она написала в соцсетях, что Успенская позволила себе публичные обвинения без доказательств, и дала понять, что считает этот конфликт искусственно раздутым.

«Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают все лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?» — написала певица.

Разногласия между артистками начались после резкого комментария под видеороликом с участием Чеботиной. В ответ девушка заявила, что давно привыкла к давлению и нападкам со стороны окружающих.

Ранее Успенская назвала своей возможной преемницей исполнительницу Kiliana — Лиану Геворкян. Об этом артистка заявила на юбилейном концерте в честь 55-летия на сцене.