Дочь Успенской Татьяна Плаксина собралась замуж за студента 22 лет

Единственная дочь певицы Любови Успенской, 36-летняя Татьяна Плаксина, обручилась с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. В отношениях они пробыли восемь месяцев, сообщил журнал The Voice .

Жених предложил суженой руку и сердце в гримерке, свидетелем стала Любовь Успенская. При этом мужчина не озаботился покупкой кольца. Плаксина согласилась — с условием, что он «сделает нормальное предложение».

Татьяна Плаксина рассказала прессе, что после свадьбы возьмет двойную фамилию. Она уже задумывается о детях. Ее мать о будущем зяте отозвалась положительно.

Пара познакомилась случайно в парке через общего знакомого. Разница в 14 лет влюбленных не смутила. Вскоре молодой человек переехал жить в подмосковный особняк Любови Успенской.

Москвин при этом все еще студент. Издание «7 дней» утверждало, что изначально Успенская посчитала юношу «охотником за ее деньгами».

Предыдущего ухажера дочери Любовь Успенская не одобрила.