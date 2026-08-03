«Лицо более структурированное». Косметолог оценил преображение Любови Успенской

Врач эстетической медицины Марина Колесникова сравнила фотографии Любови Успенской, сделанные в 2015, 2019 и 2026 годах. Специалист раскрыла секрет молодости певицы в разговоре с Пятым каналом .

Колесникова предупредила, что сделала выводы исключительно за счет анализа снимков. Она не утверждает, что певица прибегала к тем или иным косметологическим или хирургическим процедурам.

«За 10 лет лицо стало более структурированным — визуально уменьшилась возрастная потеря тканей, появилась более выраженная поддержка средней и нижней трети лица, изменился контур овала», — отметила косметолог.

Она предположила, что визуальные изменения в области скул могли произойти за счет применения филлеров или проведения липофилинга. Кроме того, губы артистки могли быть увеличены, а их контур — изменен. Также возможно был скорректирован подбородок, овал лица и зона брылей. Явно улучшилось состояние кожи артистки, а изменения в области глаз могут указывать на возможную блефаропластику.

Ранее Успенская призналась, что громкое пение во время прогулок в лесу помогает ей бороться со стрессом.