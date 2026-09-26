Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом лежащий на столе доклад о событиях в Буче, сделав вид, что якобы его не заметил. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале высмеяла действия немецкого дипломата.

Она отметила, что переговоры между Лавровым и Вадефулем организовали по просьбе немецкой стороны. Во время встречи на столе лежал доклад Международного общественного трибунала по военным преступлениям Киева. Название у материала было соответствующим — «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

«Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом — это как бы и не про них. Но всем все совершенно очевидно — и „правда глаза колет“», — подчеркнула дипломат.

Ранее Лавров признался, что встреча с Вадефулем его разочаровала.