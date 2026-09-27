Российские спортсмены продолжают добиваться успеха, несмотря на трудности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

Поводом для комментария стало выступление гимнаста Ильи Заики, который представил новый элемент на этапе Кубка мира в Париже.

«Ну, а как таких пускать на соревнования? В красных штанах и с новыми элементами. Их бьют, а они изобретают, достигают, побеждают — летают, одним словом», — написала Захарова.

Заика показал на кольцах сложное силовое движение: из виса вниз головой он поднялся на прямых руках в крест вниз головой. Международная федерация гимнастики признала элемент новым и присвоила ему фамилию гимнаста. Сложность движения оценили в 0,8 балла, группа Н.