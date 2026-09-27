Захарова раскрыла мотив встречи Вадефуля с Лавровым

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы показать дипломатическую активность и поправить падающий рейтинг канцлера Фридриха Мерца. Об этом в комментарии «Вестям» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что министр иностранных дел Германии со своей просьбой о встрече с Лавровым появился внезапно, что у многих присутствующих делегаций вызвало большие вопросы.

«Учитывая, что ровно год назад тот же самый Вадефуль на вопрос, будет ли он встречаться с Лавровым, проводить с ним контакты, сказал: нет, не будет», — пояснила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что и на встрече с министром главный немецкий дипломат вел себя не очень профессионально.

В частности, он прикрыл листом бумаги лежавший перед Лавровым доклад о фальсификациях в Буче, чтобы не было видно фамилии Геббельса на обложке.

«Вадефуль запросил переговоры с Лавровым, чтобы показать дипломатическую активность и поправить подающий рейтинг Мерца», — подытожила Захарова.

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН по инициативе Берлина и длилась около 20 минут. Стороны обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. По этим вопросам Вадефуль подтвердил публичную позицию ФРГ.

Лавров отметил, что не услышал ничего нового. По его словам, у него сложилось впечатление, что немецкий дипломат ждал от России уступок по украинскому конфликту.

Предыдущая встреча Лаврова с главой МИД Германии состоялась в январе 2022 года, однако тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

Во время переговоров с Вадефулем российский министр обсудил ситуацию вокруг Украины.