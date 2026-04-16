Любовь Успенская назвала отказ от алкоголя секретом сохранения стабильного веса

В беседе с Общественной Службой Новостей певица Любовь Успенская поделилась секретами поддержания стабильного веса даже после обильных праздничных застолий.

По словам артистки, в праздничные дни она старается избегать жирной пищи и сладостей. Особое внимание звезда уделяет отказу от спиртных напитков, так как они могут вызывать отеки и головную боль на следующее утро.

«Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — отметила певица.

Также она рассказала, что во время Пасхи старалась есть часто, но небольшими порциями. Обычный рацион артистки состоит из полезных блюд, таких как блинчики с творогом и салаты.