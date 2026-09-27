Нарративы Запада по Украине разбиты выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН. Такое заявление в беседе с ИС «Вести» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это как раз их стратагема. Эти их нарративы были полностью разбиты возвращением дискуссии в исторический контекст и напоминанием о том, кто действительно во всем этом виноват и сыграл главенствующую роль», — заявила дипломат.

Представители Запада выдергивают исторические фрагменты из контекста, отметила Захарова. По ее словам, они изменяют их под свои интересы.

Дипломат сообщила, что за три дня Лавров провел около 50 встреч, из них 42 — это полноценные переговоры. Также были встречи на ногах. Глава российского МИД также выступил в Совете Безопасности и на Генеральной Ассамблее. Лавров провел более чем часовую пресс-конференцию для журналистов и ответил на все вопросы, добавила Захарова. Зал был полностью заполнен.