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    «Бесславный ублюдок». Захарова сравнила Зеленского с расчеловеченным персонажем

    Захарова: Зеленский не скрывает, что плотно сидит на запрещенных веществах

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Украины Владимир Зеленский, считающий себя исключительным, в действительности является авантюристом-преступником. Таких в истории называли бесславными ублюдками, заявила в интервью ИС «Вести» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что в истории хватало аналогичных авантюристов-преступников, считающих себя исключительными и верящими, что им положено все. Таких называли бесславными ублюдками. Захарова добавила, что уже все поняли, что Зеленский — неадекватное нечто.

    «Ну, действительно, такое вот что-то вроде расчеловеченного персонажа, который, очевидно, давным-давно уже не просто злоупотребляет, а сидит плотно на запрещенных веществах. Мне кажется, это уже он не скрывает, это невозможно скрыть», — сказала она.

    Ранее Захарова отметила, что во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на Совбезе ООН украинская делегация продемонстрировала собственное лицемерие. Министр тогда говорил генеалогии нацизма в этой стране.

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