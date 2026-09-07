Поэт-песенник Илья Резник оценил творчество Вани Дмитриенко словами «это удручает»
Резник раскритиковал Ваню Дмитриенко за примитивный язык песен
Поэт-песенник Илья Резник раскритиковал творчество молодого исполнителя Вани Дмитриенко. Слова народного артист России привело издание «Абзац».
По его мнению, песни артиста отличаются чрезмерно простым языком.
«Ваня Дмитриенко — ужасно, разговаривает с молодежью на своем языке, а язык очень простой, примитивный. Это удручает», — заявил Резник.
Поэт также рассказал, что практически не смотрит современные телевизионные шоу. Причиной он назвал песни, которые звучат в эфире.
Отдельно Резник высказался о рэп-композициях. Современную ситуацию в отечественном шоу-бизнесе он охарактеризовал как кошмар и паноптикум.
Ранее Дмитриенко рассказал о предательстве со стороны Саши Айс в день, когда у него скончался отчим. По его словам, возлюбленная на дне рождения сестры кокетничала с бывшим парнем в присутствии артиста.