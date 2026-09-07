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    Поэт-песенник Илья Резник оценил творчество Вани Дмитриенко словами «это удручает»

    Резник раскритиковал Ваню Дмитриенко за примитивный язык песен

    Фото: РИА «Новости»

    Поэт-песенник Илья Резник раскритиковал творчество молодого исполнителя Вани Дмитриенко. Слова народного артист России привело издание «Абзац».

    По его мнению, песни артиста отличаются чрезмерно простым языком.

    «Ваня Дмитриенко — ужасно, разговаривает с молодежью на своем языке, а язык очень простой, примитивный. Это удручает», — заявил Резник.

    Поэт также рассказал, что практически не смотрит современные телевизионные шоу. Причиной он назвал песни, которые звучат в эфире.

    Отдельно Резник высказался о рэп-композициях. Современную ситуацию в отечественном шоу-бизнесе он охарактеризовал как кошмар и паноптикум.

    Ранее Дмитриенко рассказал о предательстве со стороны Саши Айс в день, когда у него скончался отчим. По его словам, возлюбленная на дне рождения сестры кокетничала с бывшим парнем в присутствии артиста.