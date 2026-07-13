Любовь Успенская рассказала, что борется со стрессом с помощью прогулки по лесу

Певица Любовь Успенская рассказала, как справляется со стрессом. Она призналась, что выходные часто проводит в подмосковных лесах. Об этом написала Общественная служба новостей .

По словам артистки, ей нравится гулять в сосновом лесу рядом с ее подмосковным имением. Успенская ходит по лесу одна и громко поет, чтобы избавиться от негативных эмоций.

«Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс. Лес меня лечит, исцеляет и дает силы», — сказала певица.

Звезда добавила, что во время прогулок не берет с собой телефон. Так ей проще соединиться с природой и погрузиться в «сказочную атмосферу».