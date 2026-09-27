Захарова ответила библейской цитатой на реплику Вадефуля о России

Захарова процитировала Евангелие от Матфея на слова главы МИД ФРГ о России

Библейскую цитату выбрала в качестве ответа официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Россия должна продемонстрировать свое стремление к миру. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что обращается к немецкому политику как к члену Христианско-демократического союза, который обязан знать Священное Писание.

«„Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас“. Это ему как члену ХДС я напоминаю. Чтобы был повод Евангелие открыть», — заявила Захарова.

Заявление о России министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сделал по итогам переговоров с российским коллегой Сергей Лавровым, которые прошли в рамках высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в минувшую субботу, 26 сентября.

Глава российского внешнеполитического ведомства признался, что остался не очень доволен встречей с немецким коллегой. Лавров пояснил, что ожидал услышать от Вадефуля новое о позиции Берлина, но собеседник повторил старые нарративы.

Министр иностранных дел России добавил, что для такой беседы немецкий коллега мог просто позвонить по телефону.