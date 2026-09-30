360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Еделев предупредил о последствиях нехватки витамина D осенью

    Осенью из-за сокращения светового дня организму может не хватать витамина D. Это отражается на самочувствии и настроении, сообщил врач Дмитрий Еделев, пишет Общественная Служба Новостей.

    По словам Еделева, при нехватке витамина D человек может испытывать слабость, упадок сил и перепады настроения. Дефицит этого витамина также связывают с ожирением, сахарным диабетом и снижением иммунитета. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор и участвует в работе нервной и эндокринной систем.

    Еделев отметил, что осенью организму могут недоставать и других веществ, в том числе витаминов C и группы B, железа и магния. Получать их прежде всего следует из разнообразной пищи. Однако восполнить потребность только за счет питания бывает сложнее при строгих диетах, заболеваниях пищеварительной системы и повышенных нагрузках.

    Врач предостерег от бесконтрольного приема витаминов и добавок: он может вызвать избыток жирорастворимых витаминов, аллергию и побочные эффекты. Еделев посоветовал не подбирать дозировку самостоятельно, а сначала сдать анализ крови и обратиться к врачу. Иногда достаточно скорректировать питание, наладить сон и чаще гулять.

    Читайте также

    Офтальмолог Сороколад посоветовала школьникам во время занятий делать паузы каждые 20 минут

    Врач назвал наихудший чай для сна

    Sebastian Kahnert/dpa

    Кардиолог назвал перекос лица и нарушение речи главными признаками инсульта

    Врач объяснил, какой солнцезащитный крем выбрать осенью

    Michaela Begsteiger/imageBROKER.com

    Заключительный трек «Диктанта здоровья» пройдет с 15 сентября по 6 октября

    Россиян предупредили о вреде использования смартфона в темноте

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Насморк, который довел до трепанации: когда пора к врачу, а не в аптеку

    Pogiba Alexandra/news.ru

    В Сеченовском университете робот помог прооперировать пациента с пороком сердца

    Россиянам назвали неочевидные симптомы рака на ранней стадии

    Плохой «рецепт» ребенка. Биолог объяснил, что такое носительство и генетическая рулетка

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Россиянам напомнили базовые правила ухода за подушками

    Кардиолог Прокофьев дал советы россиянам перед магнитной бурей