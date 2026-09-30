Врач Еделев предупредил о последствиях нехватки витамина D осенью

Осенью из-за сокращения светового дня организму может не хватать витамина D. Это отражается на самочувствии и настроении, сообщил врач Дмитрий Еделев, пишет Общественная Служба Новостей .

По словам Еделева, при нехватке витамина D человек может испытывать слабость, упадок сил и перепады настроения. Дефицит этого витамина также связывают с ожирением, сахарным диабетом и снижением иммунитета. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор и участвует в работе нервной и эндокринной систем.

Еделев отметил, что осенью организму могут недоставать и других веществ, в том числе витаминов C и группы B, железа и магния. Получать их прежде всего следует из разнообразной пищи. Однако восполнить потребность только за счет питания бывает сложнее при строгих диетах, заболеваниях пищеварительной системы и повышенных нагрузках.

Врач предостерег от бесконтрольного приема витаминов и добавок: он может вызвать избыток жирорастворимых витаминов, аллергию и побочные эффекты. Еделев посоветовал не подбирать дозировку самостоятельно, а сначала сдать анализ крови и обратиться к врачу. Иногда достаточно скорректировать питание, наладить сон и чаще гулять.