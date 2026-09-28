Россиянам напомнили базовые правила ухода за подушками

Врач Мескина посоветовала сушить подушки на солнце или проглаживать утюгом

Подушки не должны быть влажными — это опасно для здоровья. Об уходе за спальными принадлежностями 360.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, подушки следует проглаживать утюгом или просушивать на солнце.

«В любом случае, подушку надо держать в сухом состоянии, чтобы она дольше прослужила. <…> Температурная обработка белья — это в любом случае гигиенично», — подчеркнула специалист.

Подушка может стать рассадником пылевых клещей и других аллергенов, поэтому важно регулярно стирать наволочки, добавила врач.

Подробно об уходе за подушками и какие болезни из-за них можно заработать, — в нашей статье.