Заключительный трек «Диктанта здоровья» пройдет с 15 сентября по 6 октября

Финальный этап Всероссийского специального проекта «Диктант здоровья» состоится с 15 сентября по 6 октября. Его темой стало рациональное использование гаджетов.

Во втором модуле приняли участие более 94 тысяч жителей Московской области.

Трек приурочили ко Дню федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается каждый год 15 сентября

Стать участником диктанта можно на портале диктант-санпросвет.рф, а также через бот в мессенджере MAX. Материалы адаптировали для школьников, студентов, педагогов и родителей. К участию в диктанте допускаются дети старше семи лет.

Благодаря проекту можно узнать, как защитить глаза от негативного воздействия экранов, избежать появления «текстовой шеи» и перестать зависать в соцсетях. По итогам теста участник получают разбор допущенных ошибок с пояснениями от экспертов и оформленный именной сертификат.