Россиянам назвали неочевидные симптомы рака на ранней стадии

Онколог Ахмаев: частые простуды и затяжной кашель могут быть симптомами рака

Частые простуды, затяжной кашель, повышенная усталость и сбои в работе желудочно-кишечного тракта могут быть неявными симптомами рака на начальной стадии. Об этом заявил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев в беседе с Lenta.ru .

«Частые простуды и вообще способность болеть от столкновения с любым вирусом — знак того, что иммунная система ослаблена», — заявил врач.

Он отметил, что при таких симптомах люди часто списывают свое состояние на общее переутомление, неподходящий климат, нехватку витаминов и сна или плохую экологию.

«Но если человек переходит из одной простуды в другую, то есть болеет чаще, чем ощущает себя здоровым — это повод пройти обследование», — предупредил врач.

Онколог назвал ранним признаком рака повышенную усталость. По его словам, неприятные ощущения и сбои в работе ЖКТ могут маскироваться под заболевания органов, в которых развивается опухоль. Также поводом для беспокойства служат утрата аппетита и стремительное похудение.