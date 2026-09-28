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    Врач объяснил, какой солнцезащитный крем выбрать осенью

    Врач Носарева: осенью наносите солнцезащитный крем с SPF не ниже 30

    Michaela Begsteiger/imageBROKER.com
    Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    Россиянам следует ориентироваться на особенности кожи и конкретные условия при использовании солнцезащитного крема. Осенью пасмурная погода не гарантирует защиту от УФ-излучения, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

    «Ориентироваться нужно не только на сезон и наличие солнца, но и на УФ-индекс, продолжительность прогулки и особенности кожи», — объяснила она.

    УФ-индекс проверяйте в приложении с прогнозом погоды. Если он равен трем или выше, то лучше нанести солнцезащитный крем. Не помешает и головной убор. Если индекс составит от 0 до 2, а прогулка будет короткой, то защита может и не понадобиться.

    Врач добавила, что для защиты подойдет средство с SPF не ниже 30 и обозначением защиты от UVA и UVB. Равномерно нанесите на открытые участки кожи и обновляйте каждые два часа.

    Ранее доцент кафедры госпитальной хирургии № 2 университета имени Пирогова Алексей Шабрин предупредил, что крем с SPF не гарантирует полной защиты от меланомы.

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