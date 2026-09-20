Плохой «рецепт» ребенка. Биолог объяснил, что такое носительство и генетическая рулетка
Ученый Северинов: генетическая рулетка грозит ребенку смертельными болезнями
Набор генов родителей определяет здоровье их будущего ребенка. Генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в подкасте «Лепта» на 360.ru объяснил, что такое носительство и чем может обернуться генетическая рулетка.
Специалист сравнил зачатие ребенка с рецептом — ошибка в ингредиентах может испортить блюдо. Дети получают по одному набору генов от отца и матери, из-за чего человек похож на сложную инженерную конструкцию.
«Если есть ген № 54, условно говоря, то у нас от папы версия и от мамы. В каждой клетке нашего тела присутствуют две копии этого гена. Если оба „рецепта“, оба гена функциональны, то все хорошо. Если оба „рецепта“ плохие, а ген этот важен для жизни, у вас будет тяжелое заболевание», — объяснил ученый.
Но может быть ситуация, когда одна копия гена испорчена, а другая — нет.
Это называется носительством. Так как одна копия испорчена, а другая нормальная, эта одна несчастная нормальная работает за двоих. <…> Когда мы занимаемся любовью и производим детей, каждый из нас дает лишь один набор своих генов ребенку. Что я могу дать своему ребенку? Или здоровый ген, или больной. Что она может дать? Или здоровый, или больной.
Если оба набора генов хорошие — ребенок будет здоров, если один набор плохой — станет носителем. Это и есть генетическая рулетка.
«Если в моем сперматозоиде оказалась плохая копия гена и в ее яйцеклетке плохая, ребенок получил две плохих копии гена. <…> Большинство из такого рода заболеваний, к сожалению, приводят к ранней инвалидизации, тяжелым проявлениям и смерти в раннем возрасте», — заявил Северинов.
Генетик также развенчал миф о «заказных» детях с заданными способностями при ЭКО.
Смотрите полный выпуск подкаста на всех площадках 360.ru.