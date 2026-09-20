Плохой «рецепт» ребенка. Биолог объяснил, что такое носительство и генетическая рулетка

Набор генов родителей определяет здоровье их будущего ребенка. Генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в подкасте «Лепта» на 360.ru объяснил, что такое носительство и чем может обернуться генетическая рулетка.

Специалист сравнил зачатие ребенка с рецептом — ошибка в ингредиентах может испортить блюдо. Дети получают по одному набору генов от отца и матери, из-за чего человек похож на сложную инженерную конструкцию.

«Если есть ген № 54, условно говоря, то у нас от папы версия и от мамы. В каждой клетке нашего тела присутствуют две копии этого гена. Если оба „рецепта“, оба гена функциональны, то все хорошо. Если оба „рецепта“ плохие, а ген этот важен для жизни, у вас будет тяжелое заболевание», — объяснил ученый.

Но может быть ситуация, когда одна копия гена испорчена, а другая — нет.