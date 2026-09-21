Офтальмолог Сороколад посоветовала школьникам во время занятий делать паузы каждые 20 минут

Врач-офтальмолог Екатерина Сороколад посоветовала школьникам регулярно отвлекаться от книг и экранов и смотреть вдаль. Такие паузы помогают снизить зрительную нагрузку, сообщает NEWS.ru .

Осенью к офтальмологам часто обращаются школьники с жалобами на усталость глаз, расплывчатое изображение к вечеру и головную боль. У некоторых выявляют первые признаки аметропии или нарушения рефракции.

Сороколад отметила, что распространенной причиной таких проблем становится близорукость, связанная с высокой зрительной нагрузкой. Она рекомендовала делать паузу через каждые 20 минут занятий.

«Самое простое правило: отвести взгляд метров на шесть и подержать его там 20 секунд», — пояснила врач.

По словам офтальмолога, можно посмотреть в окно на дальние объекты в течение 30–60 секунд. Родителям также следует обращать внимание, как ребенок моргает: в норме человек делает это 15–20 раз в минуту.