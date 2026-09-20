Россиян предупредили о вреде использования смартфона в темноте

Врач Егорова: использование смартфона в темноте приводит к проблемам с глазами

Если использовать смартфон в темноте, может возникнуть резь и тяжесть в глазах, головная боль в висках и размытая картинка при взгляде вдаль. Об этом РИА «Новости» сообщила офтальмолог Ада Егорова.

«Симптомы проходят за ночь, но при регулярных вечерних сеансах становятся ежедневными», — подчеркнула специалист.

Она объяснила, что может возникнуть постоянная усталость глаз, а также сбой режима. Это происходит из-за подавления мелатонина от яркого света экрана.

Врач рекомендовала включать ночник или настольную лампу за спиной, чтобы разница в яркости между дисплеем и фоном была меньше. По ее словам, читать лежа на боку одним глазом вредно — это дает разную нагрузку на правый и левый глаз.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что на состояние здоровья глаз может влиять стресс. Также вызвать ощущение тумана перед глазами и ухудшить четкость зрения могут недосып и длительная работа за экраном.