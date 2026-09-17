В Сеченовском университете робот помог прооперировать пациента с пороком сердца

Хирурги Сеченовского университета впервые в Москве устранили дефект межпредсердечной перегородки с помощью робота. Об этом сообщила ИС «Вести» .

У пациента университетской Клиники сердечно-сосудистой хирургии был врожденный порок сердца, отверстие между правым и левым предсердием существенно превышало норму — составляло 2,5-3 сантиметра.

Использовать эндоваскулярный метод для такого большого дефекта было невозможно. Обычно в таких случаях оперируют с рассечением грудины, после чего необходима долгая реабилитация.

Хирурги решили использовать роботическую систему Da Vinci. Они сделали четыре прокола и через них робот закрыл дефект имплантатом животного происхождения. После операции у пациента остались лишь четыре небольших шва.

Ранее в Сеченовском университете робот впервые в России заменил тазобедренный сустав.