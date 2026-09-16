16 сентября 2026 17:45 Насморк, который довел до трепанации: когда пора к врачу, а не в аптеку Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Сургуте молодой человек попал под нож хирурга после того, как в течение четырех месяцев самостоятельно лечил насморк: воспаление переросло в инфекцию, а она спровоцировала отек мозга. Как избежать подобных осложнений и когда визит к врачу откладывать нельзя — в материале 360.ru.

Что будет, если лечить насморк неправильно Недели самолечения обернулись для 21-летнего пациента хроническим фронтитом с разрушением стенки лобной пазухи, абсцессом и отеком мозга, рассказали в Сургутской окружной клинической больнице. Значения насморку он не придавал с апреля и медикам обратился, когда носом стало трудно дышать и начались выделения. «По симптоматике оториноларингологи сразу заподозрили серьезные последствия затяжной болезни. Компьютерная томография подтвердила худшие опасения, показав синусит, абсцесс правой лобной доли, сильный отек и деструкцию задней стенки лобной пазухи», — уточнили в лечебном учреждении. Из-за длительного воспалительного процесса кость буквально расплавилась, а инфекция пошла дальше. Сначала молодому человеку пришлось делать трепанацию, затем за дело взялись отоларингологи. Парня спасли, но ему предстоит наблюдение у невролога и ЛОРа, а через 6-8 месяцев будет ясно, нужна ли пластика черепа.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сколько длится обычный насморк Доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Кириченко напомнила 360.ru, что обычно насморк не должен длиться дольше 5-7 дней. Насторожиться стоит, если после мнимого облегчения — нормализации температуры и восстановления нормального носового дыхания — состояние ухудшается.

Температура повышается, возникают боли в области лица, особенно в области щек, лба, при наклоне вперед, при изменении положения головы, гнойные выделения из носа.

Подобные симптомы, по словам специалиста, указывают развитие синусита или гайморита: в процесс включаются верхнечелюстные пазухи. «Далее может присоединиться этмоидит и фронтит. И уже бывает пансинусит — когда все пазухи задействованы», — объяснила она.

Интересно Этмоидит — один из видов синусита; воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатой кости (решетчатого лабиринта), расположенной глубоко в области переносицы между глазами. При фронтите воспаляется слизистая лобных придаточных пазух носа в области лба над глазами.

Если диагностирован фронтит, обратила внимание Кириченко, пациенту обязательно прописывают курс антибиотиков, назначают компьютерную томографию или рентген. «Лобная пазуха отделена от мозга только тонкой костью. Ее задняя стенка — передняя для черепной ямки, где находятся лобные доли мозга. <…> Иногда в этой стенке есть отверстия, через которые проходят нервы и сосуды. По этим тонким каналам в обратном направлении из пазухи в череп может попасть инфекция — непосредственно или через кровь. И возникает воспаление», — объяснила собеседница 360.ru. По ее словам, если при долгом лечении нет эффекта, боли сохраняются или нарастают, не прекращается выделение гноя, скорее всего, процесс переходит в хроническую фазу и нужно обязательно обратиться к врачу.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сосудосуживающие капли при насморке: польза или вред? Применение сосудосуживающих капель при насморке, по мнению Кириченко, даст только временное облегчение: ненадолго уберет отек и позволит слизи легче отходить. Но их действие закончится — и нос заложит снова.

Если человек пользуется каплями больше семи дней, то очень часто люди начинают на них подсаживаться, и образуется гипертрофический медикаментозный ринит, который впоследствии лечится чаще всего хирургически.

При лечении необходимо учитывать все эти нюансы и обязательно консультироваться с врачом, в том числе насчет целесообразности приема каких-либо серьезных препаратов. «Я бы не советовала самостоятельно принимать антибиотики. Бывают случаи, когда они вообще не нужны, но человек начинает пить и тем самым только усугубляет ситуацию», — предупредила профессор. Кириченко объяснила, что в 90% случаев острый синусит имеет вирусную природу, потом присоединяется вторичная инфекция и формируется бактериальный синусит. При тяжелом течении последнего назначают антибиотики, причем чаще всего — пациентам, у которых одновременно протекают два или более независимых или связанных между собой заболевания.

Например, пациент заболел, но находится на химиотерапии по поводу онкологии. Или пациент с сахарным диабетом, или маленький ребенок, у которого на фоне синусита есть отиты. Тогда по клиническим рекомендациям мы обязаны назначить антибиотики. В других случаях лучше обратиться к врачу.