Кардиолог назвал перекос лица и нарушение речи главными признаками инсульта

Проблемы с речью, нарушение функционирования конечностей и асимметрия лица — ключевые симптомы инсульта. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в беседе с РИА «Новости» .

«При инсульте может нарушаться речь, возможен перекос лица, перестает работать рука, нога, или обе одновременно», — сказал он.

По словам Бойцова, в такой ситуации необходимо без промедления вызвать скорую помощь и доставить пациента в больницу. Также нехватка воздуха при обычной активности, припухлость нижних конечностей и высокое давление — тоже служат поводом для обращения к кардиологу.

Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что постоянная усталость может быть признаком серьезных заболеваний, в том числе болезни сердца.