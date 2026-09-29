360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Кардиолог назвал перекос лица и нарушение речи главными признаками инсульта

    Академик Бойцов: перекос лица и нарушение речи — главные признаки инсульта

    Фото: РИА «Новости»

    Проблемы с речью, нарушение функционирования конечностей и асимметрия лица — ключевые симптомы инсульта. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в беседе с РИА «Новости».

    «При инсульте может нарушаться речь, возможен перекос лица, перестает работать рука, нога, или обе одновременно», — сказал он.

    По словам Бойцова, в такой ситуации необходимо без промедления вызвать скорую помощь и доставить пациента в больницу. Также нехватка воздуха при обычной активности, припухлость нижних конечностей и высокое давление — тоже служат поводом для обращения к кардиологу.

    Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что постоянная усталость может быть признаком серьезных заболеваний, в том числе болезни сердца.