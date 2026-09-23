Кардиолог Прокофьев дал советы россиянам перед магнитной бурей

Во время магнитной бури люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, в том числе с перепадами артериального давления. Какие меры предосторожности стоит принять заранее, 360.ru рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Он пояснил, что особенно чувствительны к возмущениям геомагнитного поля Земли люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможно повышение артериального давления, вплоть до гипертонического криза, или, наоборот, его снижение до гипотонии.

Также к группе риска врач отнес людей с заболеваниями нервной системы, невралгиями и тех, кто перенес инсульт. Недомогание могут испытывать и те, у кого нет хронических заболеваний.

Среди возможных проявлений врач назвал перепады давления, колебание уровня сахара в крови и повышенную потливость.

«Если есть прогнозы, знаете, что на вас влияют магнитные бури, то, безусловно, важно в этот день снизить физическую нагрузку, отказаться от спорта, не употреблять алкоголь и кофеиносодержащие напитки, пить побольше жидкости, избегать стрессовых факторов, таких как вождение», — рекомендовал Прокофьев.

Какой будет ближайшая магнитная буря, когда накроет Землю и сколько продлится, читайте в нашей статье в 20:00.