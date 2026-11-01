360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Госдуме рассказали о лечении зубов в частной клинике по ОМС

    Фото: РИА «Новости»

    Получить бесплатно стоматологическую помощь можно не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС. Подробности РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных — если они работают в системе ОМС», — сказал Куринный.

    В частной клинике набор стоматологических услуг по полису ОМС может быть ограничен, предупредил депутат и добавил, что подобные нюансы нужно уточнять в страховой компании или в регистратуре в клинике.

    В России могут ввести аналог полиса ОМС для домашних питомцев. Финансироваться полис ОМС для питомцев будет за счет ответственных владельцев, а также за счет ветклиник, заинтересованных в получении клиентской базы.

    Читайте также

    Минздрав предложил расширить перечень документов для покупки табака

    Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Измерить давление правильно. Кардиолог назвал ошибки при использовании тонометра

    Спастись от супербактерии. В чем опасность антибиотикорезистентности

    Счет на часы. Владельцам кошек назвали первый симптом оторвавшегося тромба

    В России насчитали около двух миллионов человек с деменцией

    От паралича до смерти. Россиянам рассказали о поражающей спинной мозг болезни

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Путин поручил скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах

    Названы продукты для улучшения настроения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Роскачество рассказало о пользе и вреде кедровых орехов

    Раскрыта поза, из-за которой появляются портящие кожу сонные морщины

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Ученые рассказали, как остатки коронавируса в организме годами влияют на здоровье

    сгенерировано с помощью ИИ