В Госдуме рассказали о лечении зубов в частной клинике по ОМС

Получить бесплатно стоматологическую помощь можно не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС. Подробности РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных — если они работают в системе ОМС», — сказал Куринный.

В частной клинике набор стоматологических услуг по полису ОМС может быть ограничен, предупредил депутат и добавил, что подобные нюансы нужно уточнять в страховой компании или в регистратуре в клинике.

В России могут ввести аналог полиса ОМС для домашних питомцев. Финансироваться полис ОМС для питомцев будет за счет ответственных владельцев, а также за счет ветклиник, заинтересованных в получении клиентской базы.