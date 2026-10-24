От паралича до смерти. Россиянам рассказали о поражающей спинной мозг болезни

Россиян предупредили, что при полиомиелите поражается центральная нервная система, что может вызвать паралич и даже смерть. Только вакцинация предотвратит заражение полиовирусом, рассказали РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

«Полиомиелит — это острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее необратимые параличи конечностей, а в тяжелых случаях — смерть», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что только своевременная вакцинация против этого опасного и неизлечимого инфекционного заболевания может помочь. При этом заболеть можно в любом возрасте, если нет прививки. Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель.

Ранее завотделением детской поликлиники Королевской клинической больницы Елена Диканская рассказала, что отказ от вакцинации ведет к тому, что ослабляется коллективный иммунитет. Она напомнила, что в 2019 году уже была вспышка кори.