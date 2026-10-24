ОМС для Барсика. В России предложили страховать домашних животных

Условный аналог полиса ОМС для домашних животных может появиться в России. Общественная палата предложила внедрить механизм, который избавит владельцев кошек и собак от разорительных трат на лечение питомцев и кардинально изменит работу клиник. Как именно будет работать система страхования для пушистиков — в материале 360.ru.

Питомцы есть у 60% россиян, а полиса — ни у кого

Согласно данным Всероссийской переписи домашних животных 2023 года, в России насчитывается более 49 миллионов кошек и 25 миллионов собак.

Питомцы есть примерно у 60% населения страны, и интерес к ним продолжает расти. По информации ВЦИОМ, кошки живут в 52% семей, собаки — в 36%.

В Сети распространилась история о москвиче — владельце кота, который отдал 300 тысяч рублей за лечение. Хозяин был вынужден взять кредит, но спасти любимое животное не удалось. Из-за пеней долг вырос до миллиона рублей, и житель столицы был вынужден подать на банкротство.