ОМС для Барсика. В России предложили страховать домашних животных
Условный аналог полиса ОМС для домашних животных может появиться в России. Общественная палата предложила внедрить механизм, который избавит владельцев кошек и собак от разорительных трат на лечение питомцев и кардинально изменит работу клиник. Как именно будет работать система страхования для пушистиков — в материале 360.ru.
Питомцы есть у 60% россиян, а полиса — ни у кого
Согласно данным Всероссийской переписи домашних животных 2023 года, в России насчитывается более 49 миллионов кошек и 25 миллионов собак.
Питомцы есть примерно у 60% населения страны, и интерес к ним продолжает расти. По информации ВЦИОМ, кошки живут в 52% семей, собаки — в 36%.
В Сети распространилась история о москвиче — владельце кота, который отдал 300 тысяч рублей за лечение. Хозяин был вынужден взять кредит, но спасти любимое животное не удалось. Из-за пеней долг вырос до миллиона рублей, и житель столицы был вынужден подать на банкротство.
Домашних животных надо прививать, проводить им диагностику, оказывать экстренную медицинскую помощь. В Общественной палате России предложили ввести полис ОМС для питомцев, который поможет оказывать ветеринарные услуги бесплатно или с минимальными затратами и, при этом, с гарантией качества.
Что предлагают авторы инициативы
С такой идеей выступил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его мнению, полис поможет владельцам не влезать в долги из-за внезапной болезни животного, а также сделает рынок ветеринарных услуг прозрачнее.
В беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой зампред комиссии ОП обратил внимание, что финансовую базу условного аналога ОМС составят средства россиян и соинвестирование бизнеса.
Финансироваться полис ОМС для питомцев будет за счет ответственных владельцев. Также может инвестировать бизнес, прежде всего ветклиники, которые заинтересованы в получении клиентской базы.
Евгений Машаров
Эксперт напомнил, что по официальной статистике Минсельхоза, около 70% ветклиник — частные. Машаров считает, что введение полиса ОМС для питомцев решит сразу несколько задач. Во-первых, владельцы смогут получать бесплатную ветеринарную помощь и не брать кредиты на лечение. Во-вторых, это повысит ответственность клиник за каждого пациента и позволит выявлять учреждения, оказывающие некачественные услуги или безосновательно завышающие цены.
Кроме того, полис даст возможность вести статистику и контроль за домашними животными.
«Когда будет единая система ОМС, координации и выплат, станет понятно, куда поступают деньги, и начнется вытеснение нелегалов с рынка. Поверьте, что контролировать это можно», — отметил Машаров.
Что может войти в полис
«В условный аналог ОМС для животных будет входить базовый перечень услуг. Что касаются сложных операций, они, скорее всего, останутся платными», — уточнил собеседник 360.ru.
Также в перечень услуг ветеринары предлагают добавить профилактику и диспансеризацию, регулярные бесплатные осмотры питомцев и часть экстренной помощи.
Для реализации инициативы потребуется существенно изменить законодательство, а также создать реестр домашних животных и ввести обязательное чипирование.