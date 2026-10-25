Роскачество рассказало о пользе и вреде кедровых орехов

Употребление кедровых орехов натощак помогает снизить уровень сахара в крови. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

По данным специалистов, такой эффект обеспечивает легкоусвояемый белок. Замена части жирной и углеводной пищи орехами благоприятно влияет на гликемический профиль.

В продукте содержатся витамины А, В, С, D, Е и Р, а также 14 аминокислот. Высокое содержание триптофана способствует выработке серотонина, который отвечает за настроение и сон.

Однако есть ограничения. Из-за высокой калорийности переедание приводит к набору веса, а избыток жиров нарушает пищеварение. Орехи не рекомендуют при желчнокаменной болезни и холецистите.

Опасны и заранее очищенные ядра. На воздухе они окисляются, а прогорклый жир может вызвать отравление. Здоровым взрослым советуют есть 20–30 граммов в день. Пожилым и худеющим людям хватит 15–20 граммов.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала о вреде грецких орехов.