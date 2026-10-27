Ученые рассказали, как остатки коронавируса в организме годами влияют на здоровье

Компоненты вируса SARS-CoV-2 сохраняются в тканях человека, перенесшего COVID-19, месяцы и годы после выздоровления и влияют на развитие других болезней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

«Исследователи обнаружили РНК и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции», — отметили исследователи.

Компоненты вируса могут нарушать нормальную работу клеток, особенно макрофагов и внутренней поверхности кровеносных сосудов. Это приводит к воспалениям и некрозам в пищеварительной системе, ухудшению кровоснабжения сердечной мышцы, поражениям легких.

Также ученые связали наличие компонентов SARS-CoV-2 с повышенным содержанием стволовых раковых клеток, снижающих эффективность химиотерапии.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о появлении более заразного варианта коронавируса.