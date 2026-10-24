Раскрыта поза, из-за которой появляются портящие кожу сонные морщины

Некоторые позы для сна способствуют образованию дополнительных морщин, причем заломы на лице добавляют возраст человеку. Одной из них является привычка спать лицом в подушку, рассказала РИАМО врач-терапевт, кардиолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Елена Савченкова-Белятко.

«Привычка спать лицом в подушке действительно может привести к появлению дополнительных морщин. Я бы назвала это „морщинами сна“ или механическими заломами», — сказала она.

Дело в том, что во время сна кожа на лице подвергается длительному давлению веса головы и трению о ткань наволочки. Голова фактически сминает собственным весом кожу и мягкие ткани лица, поэтому формируются временные складки. Кроме того, если наволочка из грубого материала, то могут появиться микротравмы от трения.

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