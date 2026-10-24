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    Раскрыта поза, из-за которой появляются портящие кожу сонные морщины

    Врач Савченкова-Белятко: если спать лицом в подушку, то получите новые морщины

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Некоторые позы для сна способствуют образованию дополнительных морщин, причем заломы на лице добавляют возраст человеку. Одной из них является привычка спать лицом в подушку, рассказала РИАМО врач-терапевт, кардиолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Елена Савченкова-Белятко.

    «Привычка спать лицом в подушке действительно может привести к появлению дополнительных морщин. Я бы назвала это „морщинами сна“ или механическими заломами», — сказала она.

    Дело в том, что во время сна кожа на лице подвергается длительному давлению веса головы и трению о ткань наволочки. Голова фактически сминает собственным весом кожу и мягкие ткани лица, поэтому формируются временные складки. Кроме того, если наволочка из грубого материала, то могут появиться микротравмы от трения.

    Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что если постоянно спать на слишком короткой кровати, то в итоге можно будет получить онемение рук, скованность в пояснице и боль в шее.

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