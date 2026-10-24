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    Измерить давление правильно. Кардиолог назвал ошибки при использовании тонометра

    Кардиолог Гаглошвили: разговоры при измерении давления искажают результат

    Фото: РИА «Новости»

    Артериальное давление нужно измерять в удобном положении, молча и на расслабленной руке, иначе тонометр выдаст неверное показание. Об этом врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили сообщил в телеграм-канале.

    Доктор перечислил основные ошибки при измерении давления. Он призвал выбирать удобную манжету так, чтобы она не была слишком маленькой или большой, а также для проверки делать повторный замер.

    Неправильным Гаглошвили назвал измерение после курения, чашки кофе или ходьбы. Во время работы тонометра кардиолог посоветовал молчать, не скрещивать ноги и не напрягать руку.

    Ранее врач-методист Домодедовской больницы Светлана Земскова объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей». Она заявила, что показатели давления зависят от образа жизни, генетики и внешних факторов.

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