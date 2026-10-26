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    Путин поручил скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах

    Фото: РИА «Новости»

    Предложение о корректировке поисковой выдачи по запросам об абортах поручил внести президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    «Представить предложения <…> по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности», — отметили в перечне поручений.

    Срок исполнения — 15 декабря 2026 года. Ответственным за выполнение поручения Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

    Россия в 2026 году стала мировым лидером по снижению числа абортов за последние 15 лет. Среди крупнейших стран мира Россия вышла из последней десятки на 30-ю строчку и оказалась мировым лидером с самым большим снижением относительного числа таких операций.

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