Счет на часы. Владельцам кошек назвали первый симптом оторвавшегося тромба

Нежелание кошки наступать на заднюю лапу может указывать на оторвавшийся тромб, а не вывих. При появлении этого симптома нужно срочно обратиться в клинику. Об этом ассистент кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных Института Казанского ГАУ Анастасия Балмакова сообщила «Газете.ru» .

По ее словам, признаки оторвавшегося тромба у кошек и людей отличаются. Животные берегут энергию, поэтому при проблемах с сердцем могут не показывать одышку и не кашлять. Балмакова предупредила, что первым проявлением болезни может стать отказ наступать на заднюю лапу.

«Владельцы часто думают, что кошка ее подвернула, а на деле это тромб, образовавшийся и оторвавшийся в результате нарушения кровотока в патологически измененных камерах сердца, и счет идет на часы», — сказала она.

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