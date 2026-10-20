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    Названы продукты для улучшения настроения

    Биотехнолог Желянина: для хорошего настроения включите в рацион рыбу и орехи

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Продукты могут способствовать улучшению настроения, но не заменят психологическую помощь. Об этом NEWS.ru рассказала биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию Елена Желянина, отметив, что рацион следует разнообразить рыбой, яйцами, мясом, орехами и семенами.

    «Питание крайне важно для работы мозга и хорошего настроения. Оно влияет на способность справляться со стрессом», — сказала она.

    Желянина отметила, что в последнее время научное сообщество заинтересовалось осью  «кишечник — мозг». Это двусторонняя система связи между ЖКТ и центральной нервной системой, которая реализуется через эндокринные, метаболические и иммунные механизмы.

    Биотехнолог пояснила, что рыба, яйца, мясо, орехи и семена обеспечивают организм аминокислотами, жирными кислотами и другими веществами, участвующими в работе нервной системы. Кроме того, важно не допустить дефицита витаминов группы B, железа, цинка и магния. При их нехватке у человека снижается концентрация, он подвержен изменениям настроения, быстрее утомляется.

    Ранее невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, что головной мозг нуждается в аминокислотах тирозине и триптофане для поддержания хорошего настроения. Они содержатся в бананах, сыре, твороге, мясе и орехах.

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    IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak