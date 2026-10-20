20 октября 2026 05:00 Спастись от супербактерии. В чем опасность антибиотикорезистентности Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Устойчивость патогенов к противомикробным препаратам давно вошла в список главных угроз человечеству наравне с изменением климата, ядерным конфликтом и восстанием ИИ. Бесконтрольный прием и добавление антибиотиков в продукты привели к тому, что бактерии приспособились и больше не боятся пилюль. Действительно ли проблема носит глобальный характер, или это очередной миф, разобрался 360.ru.

Вред и польза антибиотиков Опасения по поводу невосприимчивости к антибиотикам обсуждались на полях Первой Международной конференции SKIF-2026 в Новосибирске. Вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков предупредил, что последствия безответственного приема антибиотиков и их применения в сельском хозяйстве не заставят себя долго ждать. «Через 25–30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Бактерии учатся выживать и размножаться даже при воздействии антибактериальных препаратов. Биогенетикам приходится изобретать все более сильные составы, но этот процесс, по словам специалиста, не может длится вечно. При возникновении супербактерий даже легкая инфекция будет чревата смертельным исходом. Антибиотикорезистентные бактерии Врач функциональной диагностики, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru, что более устойчивыми к антибиотикам стали возбудители отдельных заболеваний. Среди них: клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae),

синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa),

золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus),

туберкулезная палочка (Mycobacterium tuberculosis). Проблема, по словам специалиста, заключается в том, что микроб со временем начинает приобретать защитные свойства. Антибиотик перестает работать в том или ином виде.

Фото: РИА «Новости»

«Здесь не вопрос о какой-то нозологии, здесь вопрос именно о микробе. <…> Мы, конечно, пальму первенства держим с точки зрения фтизиатрии, но у нас действительно очень серьезная резистентность к антибиотикам. И здесь очень тяжело приходится лечить», — объяснил он. Неприятность еще и в том, что, оставаясь в микробиоте, которая находится в кишечнике человека, антибиотикорезистентная флора может выделяться в окружающую среду. «Когда человек по каким-то причинам сталкивается с другим человеком, идет передача этой микробиоты. Мы выделяем даже с дыханием, когда говорим, микробиоту во внешнюю среду», — сказал доктор. Антибиотики в продуктах: правда или миф Свою лепту в развитие резистентности вносит пищевая промышленность, в которой тоже используются антибиотики. Кондрахин заявил, что хозяйства идут на этот шаг, чтобы обезопасить себя, ведь потеря поголовья птицы сродни закрытию производства.

Фото: РИА «Новости»

«Иногда используют различные антибактериальные препараты. Не везде, не всегда, но тем не менее», — сказал он. Порой происходит перекрест между антибиотиками, которые применяются и для людей, и для животных. Поэтому ученые имеют нерешенные вопросы к пищевой промышленности. Как делают антибиотики Разработка нового эффективного антибиотика может занять не одно десятилетие, потребовать больших вложений и не окупиться. Собеседник 360.ru заявил, что невосприимчивость к новым препаратам развивается вдвое быстрее, чем идет их создание.

Фото: РИА «Новости»

«В чем проблема с антибиотиками? Дело в том, что разрабатывается молекула 20 лет, тратятся порядка 20–30 миллиардов долларов, до того как запустить. Потом запускается, и производитель хочет эти деньги отбить. А резистентность развивается в течение 10 лет», — сказал он. Большинство фармпроизводителей на рынке, по его словам, отказываются синтезировать новые антибиотики. Кондрахин рассказал, как в США предлагалось создать общий фонд, куда компании направляли бы деньги для будущих разработок, но дальше предложений дело не зашло.

Вся проблема антибиотиков заключается в их названии — «антибио». Антибиотик убивает все живое, но человек тоже живой. И нам надо создать антибиотики, чтобы не нанести вред человеку, но нанести вред микроорганизмам. Андрей Кондрахин Клинический фармаколог

Тем не менее ученые занимаются поиском новых средств лечения. Для этого они даже погружаются в океан. Доктор сообщил, что пока не все препараты дошли до клинических исследований, а те, что достигли этого этапа, имеют ограниченный спектр. Супербактерия, устойчивая ко всем антибиотикам Проводятся исследования, и потенциал для разработки новых препаратов еще есть. Кондрахин заявил, что битва с антибиотикорезистентными бактериями еще не проиграна, но некоторые данные удручают.

Фото: РИА «Новости»

«Не гонюсь за сенсацией, но супербактерия была описана в 2010 году. Клебсиелла — это супербактерия, которая была устойчива ко всем известным антибиотикам. <…> Двадцать пять [лет], может быть, и это еще оптимистично», — рассказал он. На сегодняшний момент ученые умеют комбинировать несколько препаратов, к которым супербактерия не может развить устойчивость, и это позволяет ее уничтожить. Но чем больше эти препараты испытываются, тем быстрее она начинает «заряжаться» против человека.