Минздрав предложил расширить перечень документов для покупки табака
Министерство здравоохранения предложило расширить перечень документов, подтверждающих возраст покупателя табачной или никотинсодержащей продукции. С документом ознакомилось РИА «Новости».
Из проекта следует, что в новый список включат 14 наименований. В него предлагают внести временное удостоверение личности лиц без российского гражданства.
Сейчас купить сигареты можно по внутреннему или заграничному паспорту, водительскому удостоверению, паспорту моряка, дипломатическому или служебному паспорту, удостоверению личности военного, паспорту иностранца, виду на жительство, разрешению на временное проживание, удостоверению беженца и свидетельству о предоставлении временного убежища.
Врачи предупреждают, что сигареты и вейпы могут привести к хронической обструктивной болезни легких в любом возрасте.