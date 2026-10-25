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    Россиянам объяснили, почему нельзя игнорировать психосоматический кашель

    Доктор психологии Сухнин: психосоматический кашель может не пройти после стресса

    Фото: Медиасток.рф

    Психосоматический кашель, который все чаще выявляют у россиян этой осенью, может длиться дольше, чем вызвавшая его стрессовая ситуация. Об этом 360.ru сообщил специалист по психосоматике Роман Сухинин.

    «Нервная система способна закреплять реакции. И если человек в течение нескольких недель кашлял при тревоге или разговоре на неприятную тему, постепенно формируется условная связь. Стрессовая ситуация закончится, а организм может продолжить воспроизводить знакомую реакцию», — объяснил он.

    Поэтому надеяться на то, что психосоматический кашель пройдет сам, не стоит. Бороться с ним необходимо комплексно. О том, как именно это делать, и о механизме возникновения такого кашля — в материале 360.ru.

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