Невролог из Луховиц Андрей Орлов рассказал, как снизить риск инсульта

С 26 по 31 октября проходит неделя сохранения здоровья головного мозга, приуроченная ко всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября. Невролог Луховицкой больницы Андрей Орлов рассказал о методе лечения ишемического инсульта и мерах профилактики этого заболевания.

Одним из эффективных методов лечения ишемического инсульта является тромболизис. Во время процедуры специальный препарат растворяет тромб, который перекрывает кровоток в артерии головного мозга. Провести такую терапию можно только в специализированном отделении и не позднее чем через 4,5 часа после появления симптомов.

Поэтому при первых признаках инсульта необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112. Своевременное обращение к медикам напрямую влияет на исход заболевания.

Для профилактики инсульта врачи рекомендуют контролировать артериальное давление и поддерживать его на уровне не выше 140/90 мм ртутного столба, следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Принимать препараты для разжижения крови следует только по назначению врача.

Также специалисты советуют регулярно проверять состояние сосудов шеи с помощью ультразвукового исследования и проходить электрокардиографию не реже одного раза в год. Если появляются боли в области сердца или перебои в его работе, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Снизить риски помогают физическая активность — не менее трех тысяч шагов в день, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, ограничение соли и достаточное употребление воды. Регулярно посещать невролога особенно важно людям, у родственников которых были инсульты, а также пациентам с сахарным диабетом, гипертонией, аритмией, атеросклерозом, инфарктом миокарда или тромбозами.